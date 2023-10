And Here I Am Glob Théâtre Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde And Here I Am Glob Théâtre Bordeaux, 13 octobre 2023, Bordeaux. And Here I Am 13 et 14 octobre Glob Théâtre 8€ avec la carte jeune Bordeaux Métropole And Here I Am retrace le parcours d’Ahmed Tobasi, né dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie pendant la première intifada. Il est témoin pendant son enfance des répercussions violentes de l’occupation : la deuxième intifada, les raids militaires, l’invasion et la destruction partielle du camp. Engagé dans la lutte armée, il devient prisonnier politique à 17 ans. Il est libéré après quatre ans d’incarcération et s’exile en Norvège. Son engagement résistant prend alors une nouvelle forme, celle d’un théâtre politique. Hassan Abdulrazzak, auteur d’origine irakienne, s’est saisi de cette histoire en mêlant le réel au fantastique et le comique au tragique pour restituer la complexité d’un voyage aux accents doux-amer. Spectacle en arabe surtitré en français En partenariat avec le Festival des Arts de Bordeaux et la MIAM / Centre Social Bordeaux Nord, avec le soutien de l’ONDA Mise en scène Zoé Lafferty Texte Hassan Abdulrazzak Interprète Ahmed Tobasi Décor et design costumes Sarah Beaton Son Max Pappenheim Création lumière Andy Purve & Jess Bernberg Directeur mouvement Lanre Malaolu Régisseur Robyn Cross Traduction Eyas Younis, Jumana Al-Yasiri Coach vocal Amiee Leonard Technicien Adnan Naghnaghiye Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « http://www.globtheatre.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 69 85 13 »}] https://globtheatre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=183 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:20:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-13T21:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:20:00+02:00
2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:20:00+02:00

