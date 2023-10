Losing it Glob Théâtre Bordeaux, 13 octobre 2023, Bordeaux.

Losing it 13 et 14 octobre Glob Théâtre de 6 à 16 euros

Losing It

Yaa Samar ! Dance Theatre

Grandir dans une zone en guerre, c’est être habitée en permanence par la politique et la violence. Dans Losing It, Samaa Wakim interroge la façon dont cette expérience a joué dans la construction de son identité, en explorant comment le traumatisme des générations passées se manifeste dans son propre corps. L’artiste palestinienne replonge dans les univers fantastiques qu’elle s’imaginait petite pour surmonter la peur et survivre alors qu’elle grandissait sous l’occupation.

En partenariat avec le Festival des Arts de Bordeaux et la MIAM / Centre Social Bordeaux Nord, avec le soutien de l’ONDA

Cocréation Samaa Wakim et Samar Haddad King Chorégraphie et performance Samaa Wakim Musique et instrument Samar Haddad King Lumières Cord Haldun Musique Turathy (Album : Autostrad) Prière par Mounira Wakim

Tout public à partir de 12 ans

Durée: 40 min

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-globtheatre.mapado.com/event/227466-fab-losing-it »}] https://www.globtheatre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=183

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:09:00+02:00

2023-10-14T19:30:00+02:00 – 2023-10-14T20:10:00+02:00

FAB dance