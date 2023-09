Battle K.O Glob Théâtre Bordeaux, 23 septembre 2023, Bordeaux.

Battle K.O Samedi 23 septembre, 14h00 Glob Théâtre 5 € avec la carte jeune

Ce Battle met à l’honneur le Popping, cette danse d’effets par excellence, qui brouille le regard, floute le réel, pour nous emmener dans des gestuelles parfois à la limite de l’irréel, du fantastique. Mis en musique par le célèbre DJ Mofak, prince marseillais du G-Funk, et animé par le maître de cérémonie Iliass Mjouti, un danseur-comédien surprenant, la compagnie vous proposera d’entrer dans une arène métallique design où ces gladiateurs du pop vont s’affronter. Un véritable One to One, un face à face jugé par le danseur lillois Omoï et le bordelais Soyuz, le meilleur poppeur mondial du moment. 8 guests affronteront 8 danseurs présélectionnés pour un Battle qui oscillera entre shows, défis, surprises chorégraphiques et cris de guerre pour un moment hybride qui vous mettra K.O de plaisir!

En partenariat avec la Compagnie Rêvolution

Glob Théâtre 69 rue vieillard 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-globtheatre.mapado.com/event/257335-battle-k-o »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

HIp-Hop Battle

Pierre Planchenault