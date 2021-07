Gliz – concert Place des Halles – Brétignolles, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Bretignolles-sur-Mer.

Gliz – concert

Place des Halles – Brétignolles, le mercredi 21 juillet à 21:00

Ils s’appellent Flo, Mitch et Tom, ils chantent et jouent du banjo pour le premier, de la batterie pour le second et du tuba pour le troisième et sont originaires d’Ivrey. C’est en 2013 qu’ils réunissent leurs talents et leurs instruments d’avant l’époque du tout électrique/électronique. Très rapidement le trio se frotte à la scène et publie dans la foulée un premier EP, en 2015. Gliz revient aujourd’hui avec un deuxième EP, « Only Sunday », cinq titres à l’énergie rock d’une autre époque et à la fraîcheur pop qu’il reste à inventer. Avec sa musique venue d’une autre dimension, Gliz ne s’apparente à rien qui existe ou a existé. Le groupe casse les codes du conventionnel et s’offre ainsi un horizon de nouveaux possibles infinis, ou presque.

Concert pop rock

Place des Halles – Brétignolles, 85470 Brétignolles Bretignolles-sur-Mer Vendée



