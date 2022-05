GLITTORIS – w/ Benedetta & Ines M, Söder, Tom Peretto Le Chapiteau, 6 mai 2022, Marseille.

GLITTORIS – w/ Benedetta & Ines M, Söder, Tom Peretto

Le Chapiteau, le vendredi 6 mai à 20:00

► From Latin House to Techno ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/bdh7am5d](https://tinyurl.com/bdh7am5d) Pour rendre honneur à Venus, A mon tour j’ai mis des paillettes Dans mon lit, j’ai mis des paillettes Sur mon clito, j’ai mis des paillettes Sur le dancefloor j’ai mis des paillettes High high high ouille high high high — LINE UP — GLITTORIS (Benedetta + Ines M) C’est sans tâches mais avec quand même pas mal de pêchés que Glittoris est né. Derrière le projet, Inès et Benedetta, deux girls au groove bien trempé qui vous promettent des sets survoltés. Selecta affinée pour jouissance auditive assurés ! SÖDER Söder est la rencontre de 2 passionnés et amis DJ de House music, Cyril et Matt. Partageant la même envie, ils se réunissent afin de vous faire découvrir leur univers. Mélangeant les genres, entre tech house et latin house, ils vous embarquent avec eux pour des sets aux sonorités uniques. [https://soundcloud.app.goo.gl/m5QY5](https://soundcloud.app.goo.gl/m5QY5) TOM PERETTO Dj/compositeur, Tom est retenu par l’association DONATE Music en 2018. L’association lui permet de rencontrer Ness Ludwig et Lö Pagani, mais aussi de jouer lors de festivals comme le Boèmia Festival ou encore le Wild Summer Festival. Le jeune adepte des sonorités mélodieuses et acides, adapte ses sets et ne vous laissera pas indifférent à son Hard Techno. [https://www.mixcloud.com/tomperetto/](https://www.mixcloud.com/tomperetto/) 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/bdh7am5d](https://tinyurl.com/bdh7am5d) AVANT 22H : GRATUIT APRES 22H : 6e + frais de loc SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le tarif sur place. — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit avant 20h puis 6,59€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T04:00:00