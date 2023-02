Glitter Monster – de et par Alison Allard – Festival Hip Opsession Danse Sept Cent Quatre Vingt Trois Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Glitter Monster – de et par Alison Allard – Festival Hip Opsession Danse Sept Cent Quatre Vingt Trois, 24 février 2023, Nantes.

Horaire : 12:30

Gratuit : oui Entrée libre. Glitter Monster (titre provisoir) – de et par Alison Allard / Sortie de résidence. Alison alias Alibee rencontre le Waacking en 2015 lors d’un stage découverte à Paris avec Princess Madoki. De là naît un véritable coup de cœur pour cette danse qui n’est encore que très peu connue en France. Après une formation académique au Studio de la Danse (Nantes), elle est partie se former intensivement à Paris au Waacking avec les pointures françaises de cette discipline : le collectif Ma Dame Paris avec Princess Madoki et Mounia Nassangar.Aujourd’hui elle se tourne vers le partage au travers de différents ateliers et stages, mais débute également un travail de création d’un solo autour de cette danse qui lui est chère. Le Waacking est une danse sociale née dans les disco-clubs LGBTQ+ afro-latinos de Californie dans les années 70, créée par et pour les divas du dancefloor ! C’est une danse très festive et communicative rythmée par des sonorités disco funk ou encore house. Elle est popularisée aux yeux du grand public grâce à la célèbre émission TV Soul Train. Le Waacking est caractérisé par toute une technique de bras, aussi appelé “arms control”, par le groove, leposing, les funky steps. Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (16 au 26 février 2023) Sept Cent Quatre Vingt Trois Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com https://www.hipopsession.com

Lieu Sept Cent Quatre Vingt Trois Adresse 50 Rue Fouré Ville Nantes

Sept Cent Quatre Vingt Trois Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

