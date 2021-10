Paris La Bellevilloise île de France, Paris GLITTER & DOOM 2021 La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

GLITTER & DOOM 2021 La Bellevilloise, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 19h à 22h

Cette année, le spectacle ‘Glitter and Doom’ célèbre sa 9ème édition et squatte la Bellevilloise le vendredi 29 octobre 2021 à l’occasion d’Halloween. Un événement énigmatique aux allures de cabaret hanté avec du burlesque grotesque et du cirque sanglant. Tout le glamour, l’humour et les acrobaties que vous aimez, version frémissante. Avec Louise de Ville, Maîtresse de l’enfer – Lolaloo des Bois, Dame noire – Selwan Cherfi, Psycho corde – Athena Ttention, Femme fatale – Minnie Valentine, Effeuillage effrayant – FrouFrou d’Absinthe, Danse macabre – Chica Delice, Stage Kitten et plus encore! *Porte ouverte à 19h, Spectacle 20h **Preventes 12 euros et Sur Place 15 euros ***Costumes Encouragées! Spectacles -> Autre spectacle La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/621665048860316 Spectacles -> Autre spectacle

