GLITCH Lollipop Music Store, 12 novembre 2021, Marseille.

Lollipop Music Store, le vendredi 12 novembre à 18:30

Trio Marseillais au son hybride, espèce de post-punk hypnotique aux accents Noisy et aux touches New Wave, Glitch propose une musique tantôt rageuse, tantôt aérienne. Ils se jouent de leur nom pour offrir une expérience scénique quelque peu électrique. Leur but ? Vous aspirer dans leur univers mystico-underground [https://youtu.be/N3P898nRi4c](https://youtu.be/N3P898nRi4c) [https://open.spotify.com/album/3WdGHdy5KMBEQW3ul6Y8zR](https://open.spotify.com/album/3WdGHdy5KMBEQW3ul6Y8zR)… [https://www.facebook.com/glitchbandmars](https://www.facebook.com/glitchbandmars) Entrée libre et dans le respect de la règlementation sanitaire en cours Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 précises – Fermeture à 22h

Entrée libre + Adhésion 2€

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille

2021-11-12T18:30:00 2021-11-12T22:00:00

