Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille GLITCH / AVENOIR + Dj Set les 2T(h)éo L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

GLITCH / AVENOIR + Dj Set les 2T(h)éo L’intermediaire, 2 octobre 2021, Marseille. GLITCH / AVENOIR + Dj Set les 2T(h)éo

L’intermediaire, le samedi 2 octobre à 21:00

GLITCH Entre British Pop et post punk aux accents noisy. Tantôt rageur, tantôt aérien, GLITCH surprend par une énergie et une présence scénique précoce. Voir GLITCH en live ne laissera personne indifférent ! Une belle promesse pour la scène underground Marseillaise. AVENOIR Projet naissant, Avenoir mélange des sonorités mélancoliques et brut, entre balade et footing, grunge indie punk mystique. + Dj Set by les 2T(h)éo Bon gros punk pour te faire dandiner des oreilles.

3€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille