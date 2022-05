Gliss’N’Zik Plougonvelin, 12 juin 2022, Plougonvelin.

Gliss’N’Zik Plage du Trez-Hir Centre Nautique Plougonvelin

2022-06-12 – 2022-06-12 Plage du Trez-Hir Centre Nautique

Plougonvelin Finistère

Le Gliss’N’Zik aura lieu le 12 juin prochain de 14h à 17h au départ du centre nautique, sur la plage du Trez-Hir.

Le centre nautique et ses partenaires organisent des sorties nautiques gratuites : kayak, stand up paddle, initiation planche à voile, catamaran, trimaran, bateau volant, wingfoil mais aussi en surf !

Aussi, l’école de musique d’Iroise, proposera des concerts de la nouvelle scène du Pays d’Iroise qui auront lieu simultanément sur la page du Trez-Hir.

Vous trouverez en complément une buvette et un stand de crêpes, un stand de présentation du Parc Marin d’Iroise et de découverte du milieu marin pour les plus petits, des entrées à tarif très réduit à la piscine la Treziroise, et de l’information touristique assurée par l’Iroise mobile. Un évènement à ne manquer sous aucun prétexte !

npi@ccpi.bzh https://fr-fr.facebook.com/NautismeEnPaysdIroise

Plage du Trez-Hir Centre Nautique Plougonvelin

