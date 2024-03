Glissement Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, jeudi 28 mars 2024.

Glissement Un personnage glisse le long d’une barre de 5 mètres de haut. Jeudi 28 mars, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 gratuit étudiant ; 6 € / 12 €. Votre billet vous donne également accès à Shake, le même soir, en extérieur.

Johan tente de tisser, dans un rapport presque artisanal à la danse, au cirque et à la création en générale un lien étroit entre mouvement et matière.

« Il s’agit d’un spectacle de danse circassienne qui s’inspire du texte Sans de Samuel Beckett, publié dans Têtes-Mortes en 1967. Ce texte a nourri ma réflexion sur le thème de la singularité et constitue un support pour la conception du paysage scénique qui prend forme au fil de la pièce.

Dans ce projet il y a l’envie d’objectiver le mouvement, de lui donner valeur de geste en ce sens qu’il n’est plus exclusivement chorégraphique mais devient aussi pratique et nécessaire. Le travail du chorégraphe Josef Nadj, avec lequel j’ai collaboré, continue pour ce projet de m’inspirer dans son rapport presque artisanal à la danse et dans le lien qu’il tisse au fil de ses pièces entre mouvement et matière.

À la fois démuni, volontaire et toujours à la recherche de l’équilibre, le personnage que j’incarne travaille sans relâche à tenir debout, à se tenir debout. Le spectateur est invité à être le témoin intime de cette quête de verticalité, à la fois minuscule et titanesque, où chaque geste porte la densité d’un présent pur, centré sur l’accomplissement de l’essentiel. »

compagnie Octobre 82

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

