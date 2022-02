Glisse en Midi-Pyrénées Cap Découverte Taïx Catégories d’évènement: Taïx

Tarn

Glisse en Midi-Pyrénées Cap Découverte, 24 juillet 2022, Taïx. Glisse en Midi-Pyrénées

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Cap Découverte

Tu es un adepte de sport ? Ce séjour multisports est fait pour toi ! ——————————————————————– Direction la base Cap Découverte dans le Tarn avec une multitude d’activités sportives et ludiques. Tu pourras pratiquer en équipe ou en solo différents sports tout au long de ta semaine. Tu profiteras de l’ensemble des équipements sur place pour te dépenser sur le terrain de foot synthétique, affronter tes copains en 3 contre 3 en basket et aller tester tes smashs lors de sessions de beach-volley. Tu pourras également découvrir l’activité BMX sur le Bowl de Cap Découverte. Accompagné d’un moniteur Breveté d’Etat, il t’apprendra les techniques de glisse que tu pourras reproduire en toute sécurité grâce à ses conseils. A toi de tester tes premières figures en BMX ! Durant ce séjour, tu profiteras du lac Sainte-Marie pour des baignades mais également avec l’Aquapark : sauts, glissades, parcours, chutes… du fun et des rires avec tes copains ! L’équipe d’animation te préparera un ensemble d’activités : grands jeux, sortie en télésiège, baignades, veillées… Tout est réuni pour que tu te construises des souvenirs inoubliables et sportifs ! _* Taille réglementée pour les activités Luge d’été et Aquapark – taille minimum : 1,40 m._

569 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Cap Découverte Cap découverte 81450 LE GARRIC Taïx Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T08:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T20:00:00

