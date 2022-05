Glisse en famille : journée olympique Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Glisse en famille : journée olympique Marignane, 26 juin 2022, Marignane. Glisse en famille : journée olympique Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane

2022-06-26 – 2022-06-26 Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs

Marignane Bouches-du-Rhône Vous êtes accueillis dans un écrin de verdure entre l’étang du Bolmon et le canal du Rove. Jeux d’enfants, parcours de santé, un skate-park spectaculaire, la nature… L’endroit est idéal pour se dépenser, se surpasser et s’amuser en famille ! Marignane vous offre un atout incroyable : sa base des sports et de loisirs ! Et le Service des Sports de la Ville vous propose différentes activités en famille liées à la glisse.

Cette base de loisirs est vraiment intergénérationnelle ! sports@ville-marignane.fr Vous êtes accueillis dans un écrin de verdure entre l’étang du Bolmon et le canal du Rove. Jeux d’enfants, parcours de santé, un skate-park spectaculaire, la nature… L’endroit est idéal pour se dépenser, se surpasser et s’amuser en famille ! Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Chemin de l'Esteou Base des sports et des loisirs Ville Marignane lieuville Chemin de l'Esteou Base des sports et des loisirs Marignane Departement Bouches-du-Rhône

Marignane Marignane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignane/

Glisse en famille : journée olympique Marignane 2022-06-26 was last modified: by Glisse en famille : journée olympique Marignane Marignane 26 juin 2022 Bouches-du-Rhône Marignane

Marignane Bouches-du-Rhône