2022-05-28 – 2022-05-28 L’Association Culturelle de Lacanau vous propose de découvrir une exposition unique de photographie, BD et sculpture à l’Escoure de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h. Nocturnes le 27 et 28 mai

Performance de l'Artiste Samuel DOUGADOS le dimanche 29 mai à 10h à la plage Sud.

