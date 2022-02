Gliss & Mix Vars Vars Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Vars

Gliss & Mix Vars, 2 avril 2022, Vars. Gliss & Mix Vars

2022-04-02 – 2022-04-03

Vars Hautes-Alpes Vars Un événement familial et fédérateur qui rassemble de nombreuses personne autour d’un concert gratuit sur le front de neige, d’une compétition de ski et de nombreuses animations. info@otvars.com +33 4 92 46 51 31 Vars

dernière mise à jour : 2022-02-12 par Office du Tourisme de Vars

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Vars Autres Lieu Vars Adresse Ville Vars lieuville Vars Departement Hautes-Alpes

Vars Vars Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vars/

Gliss & Mix Vars 2022-04-02 was last modified: by Gliss & Mix Vars Vars 2 avril 2022 Hautes-Alpes Vars

Vars Hautes-Alpes