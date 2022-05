GLISS ATLANTIQUE Bombannes Carcans Catégories d’évènement: Carcans

du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet à Bombannes

1 séjour de 7 jours du 11 au 17 juillet 2022 Au programme : activités nautiques, parcours acrobranche, course d’orientation, VTC sur les nombreux chemins de randonnée pour observer la faune et la flore landaise, baignades, sports en tout genre beachvolley, basket ball, espace multisports… Le tout au coeur de la forêt Carcanaise en bordure du lac !

580 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Bombannes UCPA BOMBANNES village nautique, 33121 Carcans Carcans Gironde

