Victoria Hall, le vendredi 18 mars à 20:00

**Stephan MacLeod** basse et direction **Julian Prégardien** Évangéliste **Benoît Arnould** Jésus **Aleksandra Lewandowska** soprano **Jenny Högström** soprano **Alex Potter** alto **Maximilian Vogler** ténor **Johann Sebastian Bach** _Passion selon saint Jean_, BWV 245

