Gli Angeli Genève Victoria Hall, 7 novembre 2021, Genève.

Gli Angeli Genève

Victoria Hall, le dimanche 7 novembre à 17:00

**Anne Sophie Petit** soprano **Zoë Brookshaw** soprano **Valerio Contaldo** ténor **Stephan MacLeod** basse et direction **Carl Philipp Emanuel Bach** _Die Israeliten in der Wüste_ En 1768, celui que l’on surnommera longtemps « le Bach de Berlin » succède à feu son parrain, Georg Philipp Telemann, en tant que directeur de la vie musicale de la ville de Hambourg où il restera jusqu’à sa mort, vingt ans plus tard. Dès son arrivée, dans une atmosphère propice à la création de grandes œuvres, il compose _Die Israeliten in der Wüste_. Plus influencé par Haendel que par son père, il emmène l’auditeur dans la souffrance des Israélites, leur désespoir, et leur salut dans la foi retrouvée. Malgré la création de l’œuvre dans une église, Carl Philipp Emanuel Bach aurait exprimé son souhait de la voir jouée en des occasions et des lieux moins solennels. Vœu exaucé de son vivant déjà, et aujourd’hui à nouveau grâce à Gli Angeli Genève et ses solistes, qui redonnent vie au récit.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève



