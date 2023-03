Glenn, Naissance d’un Prodige – Théâtre du Splendid, Paris THEATRE DU SPLENDID, 30 avril 2023, PARIS.

Glenn, Naissance d’un Prodige – Théâtre du Splendid, Paris THEATRE DU SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 15:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 33.8 à 52.5 euros.

Le Théâtre du SPLENDID présente PLATESV-R-2020-001244/002098/002099 GLENN, NAISSANCE D’UN PRODIGETexte et mise en scène : Ivan Calbéracavec: Josiane Stoleru, Bernard malaka, Thomas Gendronneau, Lison Pennec, Benoit Tachoires ou Michel scotto Di Carlo et Stéphane Roux.Après son triomphe au Petit Montparnasse, la nouvelle création d’Ivan Calbérac prolonge au Splendid!Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi, et s’y révèle aussitôt très doué. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano, et vendre autant de disques que les plus grandes rock star. Mais plus le public l’acclame, plus Glenn en souffre, car sa personnalité Asperger et hypocondriaque lui rend chaque concert extrêmement pénible et douloureux. Sans parler de sa vie privée, totalement sacrifiée… C’est l’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du 20ème siècle.*** Triomphe Avignon 2022 *** « Puissant » – Le Figaro »Bluffant » – « Tendre, drôle et poignant » – Le Parisien »Coup de cœur » – Le JDD « Une pépite » – La Provence Glenn, Naissance d’un Prodige Glenn, Naissance d’un Prodige

THEATRE DU SPLENDID PARIS 48, RUE DU FBG ST MARTIN Paris

