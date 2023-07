Glenn, naissance d’un prodige Splendid Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Du mercredi 12 juillet 2023 au samedi 16 septembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

De 31 à 48 euros

Aussi drôle qu’émouvante, l’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands musiciens du 20e siècle.

Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi, et s’y révèle aussitôt très doué. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano, et vendre autant de disques que les plus grandes rock star. Mais plus le public l’acclame, plus Glenn souffre, car sa personnalité Asperger et hypocondriaque lui rend chaque concert extrêmement pénible et douloureux. Sans parler de sa vie privée, totalement sacrifiée…

C’est l’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du 20e siècle qu’Ivan Calbérac nous raconte pendant 1h30 au Splendid. On rit beaucoup, on verse aussi quelques larmes. Mais avec l’histoire d’un artiste hors-norme, on appréhende surtout la différence, celle de la maladie mentale. Grâce à la performance de Thomas Gendronneau dans la peau de Glenn, et de ses partenaires, on partage le temps d’un spectacle ce désordre psychique qui habite parfois les plus grands génies.

Succès ! Reprise !

Splendid 48 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Contact : https://www.lesplendid.com/project/glenn-naissance-dun-prodige/

Petit Montparnasse Glenn, naissance d’un prodige