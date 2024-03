Glenn, naissance d’un prodige Salle de Spectacle Le Miroir Gujan-Mestras, vendredi 5 avril 2024.

Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi, et s’y révèle aussitôt très doué. Il lit la musique avant même de savoir lire et écrire. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano, et vendre autant de disques que les plus grandes rock star. Mais plus le public l’acclame, plus Glenn en souffre, car sa personnalité asperger et hypocondriaque lui rend chaque concert extrêmement pénible et douloureux. Sans parler de sa vie privée, totalement sacrifiée… 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:45:00

fin : 2024-04-05 22:15:00

Salle de Spectacle Le Miroir 7 Avenue des Loisirs

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Glenn, naissance d’un prodige Gujan-Mestras a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Gujan-Mestras