GLENN, NAISSANCE D’UN PRODIGE GLENN, NAISSANCE D UN PRODIGE ESPACE SAINT EXUPERY Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne, jeudi 25 avril 2024.

Auteur et metteur en scène : Ivan CalbéracAvec Thomas Gendronneau, Lison PennecScénographe : Juliette Azzopardi Lumières : Alban Sauvé Vidéo : Nathalie Cabrol Costumes : Bérengère Roland Assistante à la mise en scène : Florence MatoSous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi, et s’y révèle aussitôt très doué. Devenu adulte, il va totalement révolutionner l’art de jouer du piano, et vendre autant de disques que les plus grandes rock stars.Mais plus le public l’acclame, plus Glenn en souffre, car sa personnalité asperger et hypocondriaque lui rend chaque concert extrêmement pénible et douloureux. Sans parler de sa vie privée, totalement sacrifiée…C’est l’histoire d’un génie, du prix à payer pour le devenir, et le rester, le destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du 20 ème siècle. Un spectacle puissant, émouvant non dénué de touches d’humour. Ivan Calbérac signe une mise en scène classique et fluide. A peine sorti, on file racheter Les variations Goldberg. LE FIGARODurée: 1h30

Tarif : 27.50 – 33.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 21:00

ESPACE SAINT EXUPERY Salle Jean COCTEAU 32 Bis, Rue de la Station 95130 Franconville La Garenne 95