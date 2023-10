THUNDER GLAZART LA PLAGE Paris, 25 novembre 2023, Paris.

THUNDER Samedi 25 novembre, 23h30 GLAZART LA PLAGE

Glazart s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne, en rassemblant des artistes d’horizons différents avec pour mots d’ordres : la qualité et la diversité.

Lieu atypique, Glazart a su transformer en avantage sa position excentrée en y créant un véritable espace de liberté et de découvertes. Pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives, esprit festif…

Parmi les nombreux événements organisés par l’agence Amnexia, les soirées Thunder apportent la foudre dans les spots parisiens. Techno industrielle, rave, acid techno, EBM : les genres les plus ravageurs du spectre techno y sont mis à l’honneur !

de 00h00 à 06h00

GLAZART LA PLAGE 7 avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris Paris 75019 Paris Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T23:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

techno