Samedi 27 novembre, 02h00 MELANIA * Melania est une artiste polonaise basée à Berlin, dont l’aventure musicale a commencé fin 2014. Depuis, elle joue régulièrement dans le monde entier dans des salles renommées. De plus, elle est co-fondatrice de la série de soirées Industrial/EBM VERZERRUNG au célèbre Project Lab de Poznan (Pologne), où elle est également résidente. Ses sets éclectiques sont principalement basés sur l’énergique techno, industrial, EBM, rave, rhytmic Noise, etc… https://www.instagram.com/melania_sound/ https://www.facebook.com/melania.page/ *

12 € en prévente, 15 € sur place
GLAZART LA PLAGE
7 avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris

