Samedi 27 novembre, 04h00 FALHABER * Falhaber est un jeune producteur et dj basé à La Haye, aux Pays-Bas. Il est inspiré par de nombreux genres différents qui peuvent être entendus tout au long de ses performances. Ses sets incluent des build-ups intéressants et des breaks écrasants composés avec de Ambient, Electro, Breakbeat, Techno, Industrial, Rave, Early Trance & Hardcore. https://www.instagram.com/falhaber/ *

12€ en prévente 15€ sur place
GLAZART LA PLAGE
7 avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris

