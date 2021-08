Glaucos – LES RIAS 2021 Rédené, 27 août 2021, Rédené.

Glaucos – LES RIAS 2021 2021-08-27 16:32:00 – 2021-08-27 17:22:00

Rédené Finistère

Compagnie Bakhus

Grasse (06) – Danse et parkour – 55 min

Création 2015 – jauge : 500 personnes

TOUT PUBLIC

Le bateau tangue secoué par la mer et les vagues. Glaucos, figure marine de la mythologie grecque fait swinguer le navire, cabrer la poupe et amène nos énergiques matelots en sarouels à d’impressionnantes torsions et à des spectaculaires propulsions qui défient la gravité terrestre.

Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental

dernière mise à jour : 2021-08-06 par