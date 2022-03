Glass Museum Le Grand Mix Club Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Glass Museum Le Grand Mix Club, 15 juin 2022, Tourcoing. Glass Museum

Le Grand Mix Club, le mercredi 15 juin à 20:30

**”Reykjavik”** Deux ans après Deux, le premier album du groupe sorti en mai 2018, Glass Museum signe Reykjavík avec la régularité d’un métronome. Pour le batteur Martin Grégoire, il s’agissait de « revenir aux sources d’une musique plus démonstrative », mélancolique, mais intensément vivante — battante. Avec huit titres explosifs, le duo bruxellois assoit son identité musicale authentique à la table du jazz contemporain. Symphonique toujours, l’enregistrement assume ici totalement sa couleur électronique. Le résultat est un disque clair-obscur comme une métaphore des paysages nordiques : vaste, froid mais toujours lumineux.

Tarifs – Plein : 14€ / Réduit : 12€ / Abonné.e : 10€

Une coproduction Tourcoing Jazz / Le Grand Mix Le Grand Mix Club 5 Place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2022-06-15T20:30:00 2022-06-15T22:00:00

