Glass Beams La Bellevilloise Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Sur place : 26 EUR

Préventes : 25.7 EUR

Glass Beams, les Australiens aux riffs hypnotiques et mélodies vertigineuses en concert le 2 avril à La Bellevilloise !

Avec son instrumentation cosmique puisée dans la richesse de la musique indienne, psychédélique, mystérieux et ethéré, le trio masqué Glass Beams ne laisse personne indifférent !

–

Psychédéliques. Mystérieux. Ethérés : tels sont les adjectifs qui qualifient le trio masqué de Glass Beams. Avec une instrumentation cosmique, c’est dans leur héritage indien qu’ils trouvent et composent des riffs hypnotiques, des mélodies vertigineuses et surtout une fusion inédite de la richesse des musiques classiques, pop et disco indiennes.

C’est en 2021 que sort un premier EP intitulé Mirage. La source d’inspiration ? Le DVD « Concert For George » (un concert hommage au guitariste des Beatles George Harisson) acheté par le père d’un des membres du groupe et qu’il a regardé lorsqu’il était petit. « Ravi Shanka, un ami et collaborateur de longue date de George, a travaillé avec un orchestre indien pour ce concert. Même si je n’avais même pas commencé la musique au moment où j’ai regardé ça, l’expérience a été formatrice. Mon père est né en Inde et a déménagé en Australie à l’âge de 17 ans. Après m’être souvenu de ce DVD, je me suis mis à la recherche de musiciens qui venaient de la ville d’origine de mon père. J’y ai découvert la richesse des classiques pop, jazz et disco indiennes qui ont ensuite formé la base de cet enregistrement. Dès que j’ai eu une vision globale de ce que je voulais composer et pourquoi je voulais le faire, tout s’est fait naturellement. »

Reconnus par des piliers comme Gilles Peterson, les performances live de Glass Beams au Primavera Sound et Best Kept Secret n’ont pas laissé le public indifférent !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



