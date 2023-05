Vide-greniers Glanville Terrain Communal de Glanville, 27 août 2023, Glanville.

Avis à ceux qui aiment chiner, vous trouverez sûrement quelques trésors..

2023-08-27 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Terrain Communal de Glanville

Glanville 14950 Calvados Normandie



For those who like to hunt, you will surely find some treasures.

Para los amantes del regateo, seguro que encuentran algún tesoro.

Hinweis für alle, die gerne stöbern, Sie werden sicher einige Schätze finden.

