Olympiades viticoles Place de la Combe, 17 juin 2023, Glanes.

Le Comité des fêtes de Glanes organise les 1eres Olympiades Viticoles de son histoire. Les équipes des villages alentours s’affrontent lors d’une journée d’épreuves ludiques et créatives. C’est à qui remportera le Trophée ?.

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. EUR.

Place de la Combe

Glanes 46130 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de Glanes organizes the 1st Wine Olympics of its history. Teams from the surrounding villages will compete in a day of fun and creative events. Who will win the trophy?

El Comité des fêtes de Glanes organiza las primeras Olimpiadas del Vino. Equipos de los pueblos de los alrededores compiten en una jornada de diversión y creatividad. ¿Quién ganará el trofeo?

Das Festkomitee von Glanes organisiert die 1. Weinolympiade in seiner Geschichte. Die Teams aus den umliegenden Dörfern treten an einem Tag mit spielerischen und kreativen Herausforderungen gegeneinander an. Wer wird die Trophäe gewinnen?

Mise à jour le 2023-04-10 par OT Vallée de la Dordogne