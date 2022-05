Glandons dans les bois Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban Côtes d’Armor Un temps familial pour faire du land art, des cabanes, de la musique verte à partir des éléments naturels trouvés sur place. Apporter des bottes et un opinel. Gratuit, sur réservation obligatoire. goublayonsferme@mailo.com +33 2 96 93 82 17 Un temps familial pour faire du land art, des cabanes, de la musique verte à partir des éléments naturels trouvés sur place. Apporter des bottes et un opinel. Gratuit, sur réservation obligatoire. Lieu-dit Les Goublaies La Grande Goublaie Saint-Alban

