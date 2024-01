Soirée « YES, DEGAINE » avec Selecter The Punisher Glamrock Marseille, jeudi 11 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T21:00:00+01:00 – 2024-01-12T00:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T21:00:00+01:00 – 2024-01-12T00:30:00+01:00

« Un nouveau rendez-vous est lancé, et nous le confions au Dj Marseillais Selecter The Punisher, connu pour ses mix vinyls et pour ces booking et programmation d’artistes de haute volée en Hiphop, Jazz, Soul funk, Afrobeat ou même House dans notre cité :

YES, DEGAINE !

Chaque jeudi, c’est une rencontre entre la danse, qu’elle soit hiphop, jazz, swing, house et le mix Dj 100% vinyls

« Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille,Selecter The Punisher est aussi le

directeur artistique du très bon Festival TightenUp! et un des piliers des soirées Groove Unity.Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pressionet possède, pour cela, une véritable

montagne de vinyles remontant à la source du funk »Sortir / TELERAMA.

La première Jeudi 11 janvier, c’est avec Nath The Bat !

B-boy et Activiste de la culture Hip-Hop depuis 20 ans, il propose un CYPHER KING / QUEEN ce jeudi 11 janvier !

Le B-boy ou la b-girl qui aura le mieux représenté gagnera un prix et un entrée à la Soul Train.

Glamrock 252 Bd BAILLE 13005 Marseille Marseille 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur