Portes Ouvertes + ateliers découverte 1 et 2 avril Gladys Rochas Céramique et Poésie du Verre Visite et Ateliers découverte de modelage : Technique du Colombin/ Technique"Kurinuki" handicap visuel;handicap moteur;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;ii;pi;hi Gladys Rochas Céramique et Poésie du Verre 20 rue vieille boucherie 64100 Bayonne Grand Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine A l'occasion des Journées des Métiers d'Art les portes de l'atelier seront grandes ouvertes!

Venez découvrir les coulisses de mon atelier samedi 1 et dimache 2 avril .

Au programme:

– Découverte de l’atelier

– Démonstrations et initiations modelage*

– Exposition vente dans l’espace galerie

*Ateliers Modelage:

Samedi 10h 12h 30 : initiation à la technique du “colombin”

14h 18h : initiation à la technique japonaise “Kurinuki” Dimanche 10h 12h30 : initiation à la technique du “colombin”

14h 18h : initiation à la technique “Kurinuki” INSCRIPTIONS :

Les initiations sont gratuites et sur inscription : 0610584163

La capacité d’accueil pour les initiations est de 4 pers pour des ateliers d’1h.

Veuillez réserver une plage horaire.

10h-11h 11h30-12h30

14h-15h 15h30-16h30 17h-18h

Si vous souhaitez garder la pièce finie et la cuire une participation sera demandée. Vous pourrez venir la récupérer quelques semaines plus tard. Petits et grands sont invités à assister et à participer à cet événement.

A la même adresse vous découvrirez l’atelier galerie de la verrière d’art Mojgan Garenne qui participe également aux JEMA.

Je vous invite à aller voir sa programmation. En espérant vous voir très nombreux !

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

