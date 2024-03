Gladiator Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, lundi 29 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T18:30:00+01:00 – 2024-01-29T21:15:00+01:00

Fin : 2024-01-29T18:30:00+01:00 – 2024-01-29T21:15:00+01:00

Lundi 29 janvier 2024 à 18h30, rejoignez nous au Kino Ciné pour une séance exceptionnelle avec I’Association GAUL, Groupement Archéologique Universitaire Lillois de l’Université Lille – Sciences Humaines et Sociales, Villeneuve-d’Ascq.

Le GAUL est une association qui a pour but premier d’aider et de rassembler les étudiants, enseignants et passionnés d’archéologie. Ils organisons des soirées mais également des évènements culturels autour des musées ou de l’art en général.

Synopsis :

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l’empereur Marc Aurèle, qu’il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l’amour que lui voue l’empereur, le fils de MarcAurèle, Commode, s’arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l’arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d’esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com contact.kinocine@gmail.com

cinéma Kino Ciné