GLADIATEUR, l’expo dont vous êtes le héros ou l’héroïne ! Cap Sciences, 7 mai 2022, Bordeaux.

GLADIATEUR, l’expo dont vous êtes le héros ou l’héroïne !

du samedi 7 mai au samedi 12 novembre à Cap Sciences

_**Qui n’a jamais été fasciné par les gladiateurs et l’imaginaire qui les entoure ? Qui sont vraiment ces combattants hors du commun ?**_ En immersion dans des décors inspirés des sources archéologiques, plongez dans l’Antiquité romaine, entrez dans la peau d’un gladiateur et évoluez entre le ludus et l’amphithéâtre pour expérimenter l’univers de la gladiature au-delà de tous les clichés. Prêtez serment, entraînez-vous et vivez des étapes importantes dans la vie d’un gladiateur. Découvrez ainsi les enjeux d’un tel statut, pourtant « infâme » dans la société romaine, que l’on soit à l’origine esclave ou citoyen, femme ou homme. Il est temps de rétablir la vérité sur les gladiateurs #ExpoGladiateur L’exposition est le fruit d’une coproduction originale entre Acta et Cap sciences.

Tarif plein : 5,50€ Tarif réduit : 3,50€

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux Gironde



2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T14:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-06-28T14:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T14:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T14:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-05T14:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T14:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T14:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T14:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T14:00:00 2022-07-10T19:00:00;2022-07-12T14:00:00 2022-07-12T18:00:00;2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T14:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T14:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-17T14:00:00 2022-07-17T19:00:00;2022-07-19T14:00:00 2022-07-19T18:00:00;2022-07-20T14:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-21T14:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T14:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T14:00:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T19:00:00;2022-07-26T14:00:00 2022-07-26T18:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-28T14:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T14:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T19:00:00;2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T19:00:00;2022-08-02T14:00:00 2022-08-02T18:00:00;2022-08-03T14:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-04T14:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T14:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T14:00:00 2022-08-06T19:00:00;2022-08-07T14:00:00 2022-08-07T19:00:00;2022-08-09T14:00:00 2022-08-09T18:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-11T14:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T14:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T14:00:00 2022-08-13T19:00:00;2022-08-14T14:00:00 2022-08-14T19:00:00;2022-08-16T14:00:00 2022-08-16T18:00:00;2022-08-17T14:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-18T14:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T14:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T14:00:00 2022-08-20T19:00:00;2022-08-21T14:00:00 2022-08-21T19:00:00;2022-08-23T14:00:00 2022-08-23T18:00:00;2022-08-24T14:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T14:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T14:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T14:00:00 2022-08-27T19:00:00;2022-08-28T14:00:00 2022-08-28T19:00:00;2022-08-30T14:00:00 2022-08-30T18:00:00;2022-08-31T14:00:00 2022-08-31T18:00:00;2022-09-01T14:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T14:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T14:00:00 2022-09-03T19:00:00;2022-09-04T14:00:00 2022-09-04T19:00:00;2022-09-06T14:00:00 2022-09-06T18:00:00;2022-09-07T14:00:00 2022-09-07T18:00:00;2022-09-08T14:00:00 2022-09-08T18:00:00;2022-09-09T14:00:00 2022-09-09T18:00:00;2022-09-10T14:00:00 2022-09-10T19:00:00;2022-09-11T14:00:00 2022-09-11T19:00:00;2022-09-13T14:00:00 2022-09-13T18:00:00;2022-09-14T14:00:00 2022-09-14T18:00:00;2022-09-15T14:00:00 2022-09-15T18:00:00;2022-09-16T14:00:00 2022-09-16T18:00:00;2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T19:00:00;2022-09-18T14:00:00 2022-09-18T19:00:00;2022-09-20T14:00:00 2022-09-20T18:00:00;2022-09-21T14:00:00 2022-09-21T18:00:00;2022-09-22T14:00:00 2022-09-22T18:00:00;2022-09-23T14:00:00 2022-09-23T18:00:00;2022-09-24T14:00:00 2022-09-24T19:00:00;2022-09-25T14:00:00 2022-09-25T19:00:00;2022-09-27T14:00:00 2022-09-27T18:00:00;2022-09-28T14:00:00 2022-09-28T18:00:00;2022-09-29T14:00:00 2022-09-29T18:00:00;2022-09-30T14:00:00 2022-09-30T18:00:00;2022-10-01T14:00:00 2022-10-01T19:00:00;2022-10-02T14:00:00 2022-10-02T19:00:00;2022-10-04T14:00:00 2022-10-04T18:00:00;2022-10-05T14:00:00 2022-10-05T18:00:00;2022-10-06T14:00:00 2022-10-06T18:00:00;2022-10-07T14:00:00 2022-10-07T18:00:00;2022-10-08T14:00:00 2022-10-08T19:00:00;2022-10-09T14:00:00 2022-10-09T19:00:00;2022-10-11T14:00:00 2022-10-11T18:00:00;2022-10-12T14:00:00 2022-10-12T18:00:00;2022-10-13T14:00:00 2022-10-13T18:00:00;2022-10-14T14:00:00 2022-10-14T18:00:00;2022-10-15T14:00:00 2022-10-15T19:00:00;2022-10-16T14:00:00 2022-10-16T19:00:00;2022-10-18T14:00:00 2022-10-18T18:00:00;2022-10-19T14:00:00 2022-10-19T18:00:00;2022-10-20T14:00:00 2022-10-20T18:00:00;2022-10-21T14:00:00 2022-10-21T18:00:00;2022-10-22T14:00:00 2022-10-22T19:00:00;2022-10-23T14:00:00 2022-10-23T19:00:00;2022-10-25T14:00:00 2022-10-25T18:00:00;2022-10-26T14:00:00 2022-10-26T18:00:00;2022-10-27T14:00:00 2022-10-27T18:00:00;2022-10-28T14:00:00 2022-10-28T18:00:00;2022-10-29T14:00:00 2022-10-29T19:00:00;2022-10-30T14:00:00 2022-10-30T19:00:00;2022-11-01T14:00:00 2022-11-01T18:00:00;2022-11-02T14:00:00 2022-11-02T18:00:00;2022-11-03T14:00:00 2022-11-03T18:00:00;2022-11-04T14:00:00 2022-11-04T18:00:00;2022-11-05T14:00:00 2022-11-05T19:00:00;2022-11-06T14:00:00 2022-11-06T19:00:00;2022-11-08T14:00:00 2022-11-08T18:00:00;2022-11-09T14:00:00 2022-11-09T18:00:00;2022-11-10T14:00:00 2022-11-10T18:00:00;2022-11-12T14:00:00 2022-11-12T19:00:00