Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

Ambiance éclectique! On découvre de nouveaux talents avec la soirée GLAÇON#2 par La Bleusaille!!! LA BLEUSAILLE présente GLAÇONS#2 Les soirées GLAÇONS sont des concerts lives constitués aussi bien d’artistes confirmés que de talents en devenir. Une expérience musicale qui se veut qualitative et innovante, pour vous, par nous. LA BLEUSAILLE est un collectif artistique et évènementiel qui se propose de fusionner production musicale, découverte et promotion de talents, et organisation de concerts. LES ARTISTES DE GLAÇON #2 . STELLIO Artiste originaire de Poissy dans les Yvelines dont le style voyage entre Rap et Soul. Il met en scène le quotidien au travers d’un filtre dopé à la détente et aux ondes positives. . B.GROOVY À la croisée des mondes, à la conquête des ondes, B.Groovy tend à s’affirmer comme un savant mélange de genres. L’alliance du rappeur et des musiciens, l’alliage du rap et du rock: un Band comme on n’en fait plus. Un cocktail explosif à consommer sans modération dès lors que vous êtes avertis. Concerts -> Rock Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

