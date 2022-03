Gla gla show Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gla gla show Cité des sciences et de l’Industrie, 19 avril 2022, Paris. Gla gla show

du mardi 19 avril au vendredi 6 mai à Cité des sciences et de l’Industrie

Découvrez la physique du froid avec des expériences étonnantes menées à -196°C. Frissons garantis !

Accès avec le billet Expositions

Découvrez la physique du froid avec des expériences étonnantes menées à -196°C. Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T14:30:00;2022-04-19T16:00:00 2022-04-19T16:30:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T14:30:00;2022-04-20T16:00:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T14:30:00;2022-04-21T16:00:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T14:30:00;2022-04-22T16:00:00 2022-04-22T16:30:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T14:30:00;2022-05-03T16:00:00 2022-05-03T16:30:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T14:30:00;2022-05-04T16:00:00 2022-05-04T16:30:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T14:30:00;2022-05-05T16:00:00 2022-05-05T16:30:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T14:30:00;2022-05-06T16:00:00 2022-05-06T16:30:00

