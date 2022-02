GKLB Germaine Kobo & Bella Lawson Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

GKLB Germaine Kobo & Bella Lawson Le Mounguy, 5 mars 2022, Marseille. GKLB Germaine Kobo & Bella Lawson

Le Mounguy, le samedi 5 mars à 21:00

GKBL – Germaine Kobo & Bella Lawson reconstruisent sans cesse une évidence, l’évi-dense d’un son afro-futuriste à la puissante évi-danse. « Nous sommes deux femmes africaines qui aimons le live » nous dit Germaine dont les origines s’enracinent en pays Kassaï, et sur les rives du fleuve Congo mais aussi en Wallonie. “Notre complicité naturelle s’y exprime librement » reprend à la volée Bella qui elle, vient du Togo, mais née au Tchad. Souvent qualifiées d’afro-punks pour la franche radicalité de leurs choix artistiques, elles revendiquent l’afro-futurisme de quelques géniaux précurseurs : Sun Ra, King Sunny Ade, Lee Scratch Perry, George Clinton pour ce qui est de la musique, James Blood Ulmer pour la guitare ou Jean Paul Mika (Congo Kitoko) pour les arts graphiques… A leur instar, elles n’attendent pas qu’on leur reconnaisse une place pour la prendre, et croisent mythologies africaines et modernité de leur art, s’adonnant aux rythmes ancestraux du monde transsaharien qu’elles entrelacent d’électronique musique numérique. [https://www.gkbl-afrofutur.com/](https://www.gkbl-afrofutur.com/) [https://www.facebook.com/Afrofutur2020](https://www.facebook.com/Afrofutur2020)

Entrée libre

♫♫♫ Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Mounguy Adresse 10 rue consolat, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Le Mounguy Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Mounguy Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

GKLB Germaine Kobo & Bella Lawson Le Mounguy 2022-03-05 was last modified: by GKLB Germaine Kobo & Bella Lawson Le Mounguy Le Mounguy 5 mars 2022 Le Mounguy Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône