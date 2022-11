GKBL Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Spectacle festif, dansant et délicieux, envoûtant…



Aux claviers, machines, guitares trafiquées et voix assurées, Germaine Kobo & Bella Lawson aka GKBL bricolent dans un coin de Marseille un son afro-futuriste qui parle au monde. Sur « Bella Makossa », premier titre extrait de l’album attendu dans l’année, les deux prêtresses de l’afrofutur qu’on ne peut oublier, parlent émancipation et élargissement du champ des possibles. Germaine & Bella n’attendent rien, ni personne, elles entrent ! #Tapis Rouge.



Une production : Art & Musik du Monde – Afrofutur, chic & électro. GKBL vous donne rendez-vous à La Fabulerie vendredi 25 novembre. http://lafabulerie.com/

