Atelier « vitrail » Gizeux, 27 octobre 2023, Gizeux.

Gizeux,Indre-et-Loire

Tous les vendredis, pendant les vacances scolaires, venez percer les secrets du vitrail. Inventé au Moyen-Âge, le vitrail est une composition de verre formée de pièces de verre. Celles-ci peuvent être de couleurs blanches ou colorées. Le vitrail a le rôle de diffuser la lumière et la couleur..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . 3.5 EUR.

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every Friday, during the school vacations, come and discover the secrets of stained glass. Invented in the Middle Ages, stained glass is a glass composition made of pieces of glass. These can be white or colored. Stained glass has the role of diffusing light and color.

Todos los viernes, durante las vacaciones escolares, venga a descubrir los secretos de las vidrieras. Inventadas en la Edad Media, las vidrieras son composiciones de vidrio formadas por trozos de vidrio. Pueden ser blancas o de colores. Las vidrieras tienen la función de difundir la luz y el color.

Während der Schulferien können Sie jeden Freitag die Geheimnisse der Glasmalerei lüften. Glasmalerei wurde im Mittelalter erfunden und ist eine Glaskomposition, die aus Glasstücken besteht. Diese können weiß oder farbig sein. Glasmalerei hat die Aufgabe, Licht und Farbe zu streuen.

