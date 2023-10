Atelier « Conte et goûter » Gizeux, 24 octobre 2023, Gizeux.

Gizeux,Indre-et-Loire

Venez découvrir le conte « Marion et la vie qui bat », écrit par Roxane Turcott. Ce conte, inspiré de l’histoire de la grand-mère du château de Gizeux, explique aux enfants les rapports entre cour et basse cour. Après la lecture de l’histoire, un goûter est proposé aux enfants..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . 3.5 EUR.

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover the tale « Marion et la vie qui bat », written by Roxane Turcott. This tale, inspired by the story of the grandmother of the castle of Gizeux, explains to children the relationship between the court and the lower court. After the reading of the story, a snack is offered to the children.

Venga a descubrir el cuento « Marion et la vie qui bat », escrito por Roxane Turcott. Este cuento, inspirado en la historia de la abuela del castillo de Gizeux, explica a los niños la relación entre la corte y el tribunal inferior. Tras la lectura del cuento, se ofrece una merienda a los niños.

Erleben Sie das Märchen « Marion et la vie qui bat », das von Roxane Turcott geschrieben wurde. Dieses Märchen, das von der Geschichte der Großmutter des Schlosses von Gizeux inspiriert wurde, erklärt den Kindern die Beziehungen zwischen Hof und Hinterhof. Nach dem Vorlesen der Geschichte wird den Kindern ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-10-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE