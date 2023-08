Fête du village de Gizeux Gizeux, 26 août 2023, Gizeux.

Gizeux,Indre-et-Loire

C’est la fête au village ! Concours de pétanque, repas, danse ou encore brocante sont au programme de ces deux jours festifs à Gizeux. Entrée gratuite..

2023-08-26 fin : 2023-08-27 . .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



It’s party time in the village! Petanque competitions, meals, dancing and flea markets are on the program for these two festive days in Gizeux. Free admission.

¡Fiesta en el pueblo! Competiciones de petanca, comidas, bailes y mercadillos forman parte del programa de estas dos jornadas festivas en Gizeux. La entrada es gratuita.

Es wird im Dorf gefeiert! Pétanque-Wettbewerbe, Essen, Tanz oder Flohmarkt stehen auf dem Programm dieser zwei festlichen Tage in Gizeux. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-08-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE