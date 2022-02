Givrée THEATRE MOLIERE Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Givrée

THEATRE MOLIERE, le mardi 15 février à 20:30

THEATRE MOLIERE, le mardi 15 février à 20:30

Givrée, adaptation de la pièce de Karin Serres Avec Benjamin BUSQUET Mise en scène par Alexandra MAESTRACCI La pièce en quelques mots… Alexandre F. jeune caissier d’un supermarché se retrouve malencontreusement enfermé dans la chambre froide de l’établissement alors qu’il pensait prendre une pause cigarette en cachette. Au fil de l’histoire, l’hôte de caisse se retrouve paralysé par le froid et se réfugie dans des univers imaginaires pour échapper à la souffrance physique. Informations PMR merci de contacter le théâtre directement au 05 56 20 13 20 ou par mail à [contact@bordeauxtheatres.com](mailto:contact@bordeauxtheatres.com)

24€/19€* (*-26 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)

Combien de temps peut-on survivre dans une chambre froide d’un supermarché ? THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 BORDEAUX Bordeaux Triangle d’Or Gironde

