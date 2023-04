Portes ouvertes chez Bernadette Després Givraines Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers

Portes ouvertes chez Bernadette Després Givraines, 22 avril 2023, Pithiviers. Portes ouvertes chez Bernadette Després Samedi 22 avril, 10h00, 15h00 Givraines 5 euros Des visites guidées pour découvrir l’univers l’univers de Tom-Tom et Nana et pour les adultes uniquement, pour découvrir les fresques du peintre marginal Denis Charignon.

Deux horaires : 10 h et 15 h.

Pensez à réserver au 02 38 34 21 57 car le nombre de places est limité à 15 personnes ! Givraines 5 rue de Boynes Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 21 57 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T11:00:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00 visites guidées Tom-Tom et Nana chansons fresques Bernadette Després

