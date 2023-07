Vide grenier Givraines Givraines Catégorie d’Évènement: Givraines Vide grenier Givraines Givraines, 27 août 2023, Givraines. Vide grenier Dimanche 27 août, 06h00 Givraines La commune de Givraines organise son traditionnel vide grenier. Manège pour enfants, buvette et restauration sur place. Givraines parking de l’espace Bourgogne, Givraines Givraines [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 22 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T06:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-08-27T06:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 FMACEN045V50AJFL Commune de Givraines Détails Catégorie d’Évènement: Givraines Autres Lieu Givraines Adresse parking de l'espace Bourgogne, Givraines Ville Givraines Lieu Ville Givraines Givraines

Givraines Givraines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givraines/