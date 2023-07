Association Ardenne Nature Découverte Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

A NOTER : DONNÉES 2023 NON COMMUNIQUÉES Les randonnées thématiques que vous proposent Patrice se veulent une véritable découverte du patrimoine ardennais : son massif forestier et la force de cette nature encore sauvage, les rencontres avec des personnages et des légendes qui ont façonnées l’Ardenne, mais également sa gastronomie généreuse et authentique. Patrice vous propose de passer un moment d’échange, de convivialité et de découverte de cette Ardenne.Promenade en vallée mosane : Retrouver le charme des petits villages mosans, situés dans les méandres de la Meuse ou vous irez à la rencontre du dernier passeur d’eau ardennais. Visite d’une brasserie artisanale. Plus de renseignements ici Patrimoine et gastronomie : Cette randonnée d’une journée vous amènera à la découverte de sites archéologique du IIIe siècle, d’une collégiale qui abrite, selon la légende, la dépouille de Pépin le Bref et du château Renaissance mosane de Hierges dont on dit, qu’il fut à l’origine de la guerre entre Charles Quint et François 1er. A midi, nous partagerons un plat typique et authentique de l’Ardenne : la cacasse à cul nu. Plus de renseignements ici Balade rimbaldienne : Rimbaud est né à Charleville-Mézières, mais son adolescence fut marquée par ses nombreuses fugues, notamment en vallée de la Meuse. Patrice vous accompagne sur les traces de ce grand poète français, qui marqua plusieurs génération. A midi, nous partagerons une assiette ardennaise (salaisons locales) au coeur du village d’Hargnies, le village au 5 charcutiers.Plus de renseignements ici Escapade givetoise : Balade découverte sur le mont d’Haurs d’où un magnifique point de vue sur la ville de Givet et ses environs s’offrira à vous. Patrice vous contera l’histoire de Givet et son riche passé militaire.Plus de renseignements ici Le massif ardennais en VTT : Laissez-vous guider et partez à la découverte du massif ardennais en VTT au coeur d’une nature magnifique et authentique.Horaires des départs selon vos disponibilités. (réservation obligatoire) plus de renseignements ici Chasse au trésor : Qui trouvera la salle au trésor? Grâce à votre esprit d’équipe, à vous de résoudre l’énigme et de trouver l’endroit secret où se cache le fameux trésor.Horaires de départ à votre choix – Activité pour un minimum de 4 personnes et un maximum de 20 personnes – (réservation obligatoire) plus de renseignements ici Marche nordique : Après un échauffement spécifique de l’activité, vous partirez pour effectuer une sortie d’environ une à deux heures à travers la magnifique vallée de la Meuse. L’association vous propose près de 200 kilomètres de chemins et sentiers spécialement sélectionnés par nos soins, pour vous offrir un large choix de parcours adaptés pour chacun d’entre vous. (du niveau débutant à celui de marcheur confirmé) . Pour terminer la sortie, une séance de retour au calme composé de stretching vous sera proposée. (réservation obligatoire) plus de renseignements ici Consulter l’agenda des sorties ..

Givet 08600 Ardennes Grand Est



NOTE : DATA 2023 NOT RELEASED The thematic hikes that Patrice proposes are meant to be a real discovery of the Ardennes heritage: its forest massif and the strength of this still wild nature, the encounters with characters and legends that shaped the Ardennes, but also its generous and authentic gastronomy. Patrice proposes you to spend a moment of exchange, conviviality and discovery of the Ardennes. Walk in the Mosan valley: Find the charm of the small Mosan villages, situated in the meanders of the Meuse or you will go to meet the last water ferryman of the Ardennes. Visit of a craft brewery. More information here Heritage and gastronomy : This one-day hike will lead you to the discovery of archaeological sites of the 3rd century, a collegiate church which shelters, according to the legend, the remains of Pepin the Short and the Mosan Renaissance castle of Hierges which is said to have been at the origin of the war between Charles Quint and François 1st. At noon, we will share a typical and authentic dish of the Ardennes: the cacasse à cul nu. More information here Rimbaud’s walk: Rimbaud was born in Charleville-Mézières, but his adolescence was marked by his numerous runaways, in particular in the valley of the Meuse. Patrice will accompany you on the tracks of this great French poet, who marked several generations. At noon, we will share an Ardennes plate (local cured meats) in the heart of the village of Hargnies, the village with 5 pork butchers.more information here Escapade givetoise : Stroll discovered on the mount of Haurs from where a splendid point of view on the city of Givet and its surroundings will be offered to you. Patrice will tell you the history of Givet and its rich military past.more information here The Ardennes mountain bike massif : Let yourself be guided and go to discover the Ardennes mountain bike massif in the heart of a magnificent and authentic nature.departure times according to your availability. (reservation required) more information here Treasure hunt : Who will find the treasure room? Thanks to your team spirit, it is up to you to solve the enigma and find the secret place where the famous treasure is hidden.departure times at your choice – Activity for a minimum of 4 people and a maximum of 20 people – (reservation required) more information here Nordic Walking: After a specific warm-up of the activity, you will leave for an outing of about one to two hours through the beautiful valley of the Meuse. The association offers you nearly 200 kilometers of paths and trails specially selected by us, to offer you a wide choice of routes adapted to each of you. (from the beginner to the experienced walker level). To finish the outing, a session of return to calm composed of stretching will be offered. (reservation required) more information here Consult the agenda of the outings .

NOTA: DATOS 2023 NO PUBLICADOS Las excursiones temáticas que propone Patrice pretenden ser un verdadero descubrimiento del patrimonio de las Ardenas: su macizo forestal y la fuerza de esta naturaleza aún salvaje, los encuentros con personajes y leyendas que han dado forma a las Ardenas, pero también su generosa y auténtica gastronomía. Patrice le propone pasar un momento de intercambio, convivencia y descubrimiento de esta Ardenne.Paseo en el valle del Mosan: Encuentre el encanto de los pequeños pueblos Mosan, situados en los meandros del Mosa o irá al encuentro del último barquero de agua de las Ardenas. Visite una cervecería tradicional. Más información aquí Patrimonio y gastronomía: esta excursión de un día le llevará a descubrir yacimientos arqueológicos del siglo III, una colegiata que, según la leyenda, alberga los restos de Pepino el Breve y el castillo renacentista mosano de Hierges, que se dice estuvo en el origen de la guerra entre Carlos V y Francisco I. A mediodía, compartiremos un plato típico y auténtico de las Ardenas: la « cacasse à cul nu ». Más información aquí El paseo de Rimbaud: Rimbaud nació en Charleville-Mézières, pero su adolescencia estuvo marcada por sus numerosas fugas, en particular en el valle del Mosa. Patrice le acompañará tras las huellas de este gran poeta francés, que marcó a varias generaciones. A mediodía, compartiremos un plato ardenés (salazones locales) en el corazón del pueblo de Hargnies, el pueblo de las 5 carnicerías.Más información aquí Escapada givetoise : Paseo de descubrimiento por el monte de Haurs desde donde se le ofrecerá un magnífico punto de vista sobre la ciudad de Givet y sus alrededores. Patrice le contará la historia de Givet y su rico pasado militar.Más información aquí El macizo de las Ardenas en bicicleta de montaña : Déjese guiar y salga a descubrir el macizo de las Ardenas en bicicleta de montaña en el corazón de una naturaleza magnífica y auténtica.Horarios de salida según su disponibilidad. (reserva obligatoria) más información aquí Búsqueda del tesoro : ¿Quién encontrará la sala del tesoro? Gracias a su espíritu de equipo, de ustedes depende resolver el enigma y encontrar el lugar secreto donde se esconde el famoso tesoro.Horarios de salida a su elección – Actividad para un mínimo de 4 personas y un máximo de 20 – (reserva obligatoria) más información aquí Marcha nórdica: Tras un calentamiento específico para la actividad, emprenderá una excursión de entre una y dos horas por el magnífico valle del Mosa. La asociación pone a su disposición cerca de 200 kilómetros de senderos y pistas especialmente seleccionados por nosotros, para ofrecerle una amplia elección de recorridos adaptados a cada uno de ustedes. (desde principiantes hasta senderistas experimentados). Al final de la excursión, se le ofrecerá una sesión de relajación consistente en estiramientos. (reserva obligatoria) más información aquí Consulte la agenda de las salidas .

HINWEIS: DATEN 2023 NICHT KOMMUNIZIERT Die thematischen Wanderungen, die Patrice Ihnen anbietet, sollen eine echte Entdeckung des Erbes der Ardennen sein: ihr Waldmassiv und die Kraft dieser noch wilden Natur, Begegnungen mit Persönlichkeiten und Legenden, die die Ardennen geformt haben, aber auch ihre großzügige und authentische Gastronomie. Patrice schlägt Ihnen vor, eine Zeit des Austauschs, der Geselligkeit und der Entdeckung dieser Ardennen zu verbringen.Spaziergang durch das Maastal: Entdecken Sie den Charme der kleinen Maasdörfer, die in den Mäandern der Maas liegen, oder treffen Sie den letzten Wasserläufer der Ardennen. Besuchen Sie eine handwerkliche Brauerei. Weitere Informationen finden Sie hier Kulturerbe und Gastronomie: Auf dieser Tageswanderung entdecken Sie archäologische Stätten aus dem 3. Jahrhundert, eine Stiftskirche, die der Legende nach die sterblichen Überreste von Pippin dem Kurzen beherbergt, und das maasländische Renaissanceschloss Hierges, von dem man sagt, dass es der Auslöser des Krieges zwischen Karl V. und Franz I. war. Mittags werden wir ein typisches und authentisches Gericht der Ardennen zu uns nehmen: « cacasse à cul nu ». Weitere Informationen finden Sie hier Rimbaud-Ballade: Rimbaud wurde in Charleville-Mézières geboren, aber seine Jugend war von seinen zahlreichen Ausreißversuchen geprägt, vor allem im Maastal. Patrice begleitet Sie auf den Spuren dieses großen französischen Dichters, der mehrere Generationen prägte. Mittags werden wir im Herzen des Dorfes Hargnies, dem Dorf der 5 Metzger, einen Ardenner Teller (lokale Wurstwaren) essen. Weitere Informationen finden Sie hier. Ausflug nach Givet: Entdeckungsspaziergang auf dem Berg Haurs, von wo aus Sie einen herrlichen Ausblick auf die Stadt Givet und ihre Umgebung haben. Patrice wird Ihnen die Geschichte von Givet und seine reiche militärische Vergangenheit erzählen.mehr Informationen hier Das Ardenner Massiv mit dem Mountainbike: Lassen Sie sich führen und entdecken Sie das Ardenner Massiv mit dem Mountainbike inmitten einer wunderschönen und authentischen Natur.Abfahrtszeiten je nach Ihrer Verfügbarkeit. (Reservierung erforderlich) Weitere Informationen finden Sie hier Schatzsuche: Wer findet die Schatzkammer? Dank Ihres Teamgeistes ist es an Ihnen, das Rätsel zu lösen und den geheimen Ort zu finden, an dem der berühmte Schatz versteckt ist.Abfahrtszeiten nach Ihrer Wahl – Aktivität für mindestens 4 und höchstens 20 Personen – (Reservierung erforderlich) mehr Informationen hier Nordic Walking: Nach einem speziellen Aufwärmtraining für diese Aktivität werden Sie zu einer etwa ein- bis zweistündigen Wanderung durch das wunderschöne Maastal aufbrechen. Der Verein bietet Ihnen fast 200 Kilometer Wege und Pfade, die speziell von uns ausgewählt wurden, um Ihnen eine große Auswahl an Strecken zu bieten, die für jeden von Ihnen geeignet sind. (vom Anfänger bis zum erfahrenen Wanderer). Zum Abschluss des Ausflugs können Sie sich bei einer Stretching-Sitzung ausruhen. (Reservierung erforderlich) Weitere Informationen finden Sie hier.

