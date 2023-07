Centre ville historique de Givet Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Tour à tour domaine des évêques de Liège, puis territoire de l’empire de Charles Quint, Givet devint française sous le règne de Louis XIV. Dernier rempart vers les territoires ennemis, la ville de Givet a toujours été au coeur des stratégies militaires de conquête.Cette petite cité fut également la terre natale de personnages illustres, comme Etienne-Nicolas Méhul a qui nous devons le célèbre « chant du départ ».Ses trésors d’architecture et d’histoire se complètent également par de nombreuses réalisations récentes, qui font de cette bourgade un lieu charmant où il fait bon s’arrêter..

Givet 08600 Ardennes Grand Est



In turn domain of the bishops of Liege, then territory of the empire of Charles V, Givet became French under the reign of Louis XIV. Last rampart towards the enemy territories, the town of Givet has always been at the heart of the military strategies of conquest. This small town was also the birthplace of illustrious people, such as Etienne-Nicolas Méhul, to whom we owe the famous « song of departure ». Its architectural and historical treasures are also complemented by many recent achievements, which make this town a charming place where it is good to stop.

Primero como dominio de los obispos de Lieja, luego como territorio del imperio de Carlos V, Givet se convirtió en francés bajo el reinado de Luis XIV. Como último bastión hacia los territorios enemigos, la ciudad de Givet ha estado siempre en el centro de las estrategias militares de conquista.Esta pequeña ciudad fue también la cuna de personajes ilustres, como Etienne-Nicolas Méhul, a quien debemos el famoso « chant du départ ».Sus tesoros arquitectónicos e históricos se complementan también con numerosas realizaciones recientes, que hacen de esta ciudad un lugar encantador para detenerse.

Givet war einst die Domäne der Bischöfe von Lüttich, gehörte dann zum Reich Karls V. und wurde unter der Herrschaft Ludwigs XIV. französisch. Die Stadt Givet war das letzte Bollwerk gegen die feindlichen Gebiete und stand immer im Mittelpunkt der militärischen Eroberungsstrategien.Die kleine Stadt war auch die Heimat berühmter Persönlichkeiten wie Etienne-Nicolas Méhul, dem wir den berühmten « chant du départ » verdanken.Die Schätze der Architektur und der Geschichte werden auch durch zahlreiche neue Bauwerke ergänzt, die aus dieser Stadt einen charmanten Ort machen, an dem man gerne verweilt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme