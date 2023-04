Festi’Folk Espace de spectacles « Le Manège », 23 juin 2023, Givet.

L’ensemble AMA ZEBRA est une troupe jeune pleine d’énergie, un spectacle rempli d’émotions, à vous couper le souffle.Leur performance dégage la joie de vivre du peuple sud-africain, une puissance inimaginable. Le spectateur est transposé dans un autre monde : une véritable escale musicale et dansante parmi les différentes tribus de ce pays. Le groupe AMA ZEBRA est originaire de la province du Kwazulu-Natal, plus précisément de la ville de Durban. le groupe AMA ZEBRA DANCE vient d’être couronné dans la compétition South Africa’s Got Talent en 2017. Il vous présente des danses traditionnelles aux accents modernes. Ce sont des danses représentant des rites de transition, des célébrations ou des moments festifs. Ils se caractérisent par le rythme intense des pieds et des jambes et par la souplesse des hanches. Prenez note sur vos agenda… et retrouvez-les le vendredi 23 juin pour un voyage au pays du folklore Sud-Africain..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Espace de spectacles « Le Manège » Esplanade Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



The AMA ZEBRA ensemble is a young and energetic troupe, a show full of emotions that will take your breath away, their performance exudes the joie de vivre of the South African people, an unimaginable power. The audience is transported to another world: a real musical and dancing stopover among the different tribes of this country. The group AMA ZEBRA comes from the province of Kwazulu-Natal, more precisely from the city of Durban. the group AMA ZEBRA DANCE has just been crowned in the competition South Africa’s Got Talent in 2017. It presents traditional dances with modern accents. These are dances representing rites of transition, celebrations or festive moments. They are characterized by the intense rhythm of the feet and legs and the flexibility of the hips. Mark your calendars… and join them on Friday, June 23 for a trip to the land of South African folklore.

AMA ZEBRA es un grupo joven y enérgico, un espectáculo lleno de emoción, impresionantemente potente y lleno de la alegría de vivir del pueblo sudafricano. El público es transportado a otro mundo: una escala musical y de baile entre las diferentes tribus de este país. AMA ZEBRA DANCE procede de la provincia de Kwazulu-Natal, más concretamente de la ciudad de Durban. AMA ZEBRA DANCE acaba de coronarse en el concurso South Africa’s Got Talent de 2017. Presentan bailes tradicionales con un toque moderno. Son danzas que representan ritos de transición, celebraciones o momentos festivos. Se caracterizan por el intenso ritmo de los pies y las piernas y la flexibilidad de las caderas. Marquen sus calendarios… y acompáñenlos el viernes 23 de junio en un viaje al país del folclore sudafricano.

Das Ensemble AMA ZEBRA ist eine junge Truppe voller Energie, eine Show voller Emotionen, die Ihnen den Atem rauben wird.Ihre Performance strahlt die Lebensfreude des südafrikanischen Volkes aus, eine unvorstellbare Kraft. Der Zuschauer wird in eine andere Welt versetzt: ein echter musikalischer und tänzerischer Zwischenstopp bei den verschiedenen Stämmen dieses Landes. Die Gruppe AMA ZEBRA stammt aus der Provinz Kwazulu-Natal, genauer gesagt aus der Stadt Durban. Die Gruppe AMA ZEBRA DANCE wurde gerade im Wettbewerb South Africa’s Got Talent 2017 gekrönt. Sie präsentiert Ihnen traditionelle Tänze mit modernen Akzenten. Es sind Tänze, die Übergangsriten, Feiern oder festliche Momente darstellen. Sie zeichnen sich durch den intensiven Rhythmus der Füße und Beine und die Geschmeidigkeit der Hüften aus. Notieren Sie es sich in Ihrem Kalender… und treffen Sie sie am Freitag, den 23. Juni, auf einer Reise durch das Land der südafrikanischen Folklore.

