Visites guidées estivales de Givet Quai des Fours, 1 juin 2023, Givet.

Grâce au Syndicat d’Initiative de Givet et ses bénévoles, découvrez l’histoire de la ville en arpentant les rues du quartier St Hilaire : chargée d’histoire et de points de vue, Givet se dévoilera comme un carrefour culturel, militaire et géographique. D’une durée 1h30, la visite s’articule autour de l’histoire militaire et politique de la ville, des personnages historiques qui ont fait sa renommée mais aussi ses monuments pour le moins uniques. Sur réservation, n’hésitez pas à nous solliciter également pour une dégustation de produits du terroir ! Tous les membres du SIG vous attendent à bras ouverts et vous souhaitent d’avance un agréable moment dans la cité de Méhul Programme des visites guidées de l’été : Tout les mardis et jeudi à 14h00 du 1er juin au 30 septembre Tarif visite guidée : Gratuit Point de départ de chaque visite : GIVET : A l’office de tourisme point accueil de GIVET.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . EUR.

Quai des Fours

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Thanks to the Syndicat d’Initiative de Givet and its volunteers, discover the history of the city by walking the streets of the St Hilaire district: full of history and views, Givet will reveal itself as a cultural, military and geographical crossroads. Lasting 1h30, the visit will focus on the military and political history of the city, the historical figures who made its reputation but also its unique monuments. Upon reservation, do not hesitate to ask us for a tasting of local products! All the members of the SIG are waiting for you with open arms and wish you a pleasant moment in the city of Mehul. Program of the guided tours of the summer: Every Tuesday and Thursday at 2:00 pm from June 1st to September 30th. Rate of the guided tour: Free Starting point of each tour: GIVET: At the tourist office reception point of GIVET

Gracias al Sindicato de Iniciativa de Givet y a sus voluntarios, descubra la historia de la ciudad recorriendo las calles del barrio de St Hilaire: lleno de historia y de vistas, Givet se revelará como una encrucijada cultural, militar y geográfica. Con una duración de 1h30, la visita se centra en la historia militar y política de la ciudad, los personajes históricos que la han hecho famosa y sus monumentos únicos. Previa reserva, no dude en pedirnos una degustación de productos locales Todos los miembros del SIG le esperan con los brazos abiertos y le desean un agradable momento en la ciudad de Mehul Programa de visitas guiadas de verano: Todos los martes y jueves a las 14h del 1 de junio al 30 de septiembre Precio de la visita guiada: Gratuita Punto de salida de cada visita: GIVET: En el punto de recepción de la oficina de turismo de GIVET

Dank des Syndicat d’Initiative de Givet und seiner freiwilligen Helfer können Sie die Geschichte der Stadt entdecken, indem Sie durch die Straßen des Viertels St Hilaire schlendern: Givet ist voller Geschichte und Aussichtspunkte und offenbart sich als kultureller, militärischer und geografischer Knotenpunkt. Die 1,5-stündige Führung dreht sich um die militärische und politische Geschichte der Stadt, die historischen Persönlichkeiten, die ihren Ruf begründet haben, aber auch um ihre einzigartigen Denkmäler. Auf Vorbestellung können Sie uns auch für eine Verkostung regionaler Produkte anfragen! Alle Mitglieder der SIG erwarten Sie mit offenen Armen und wünschen Ihnen im Voraus eine angenehme Zeit in der Stadt Méhul Programm der Führungen im Sommer: Jeden Dienstag und Donnerstag um 14 Uhr vom 1. Juni bis zum 30. September Tarif für Führungen: Kostenlos Ausgangspunkt jeder Führung: GIVET: Im Tourismusbüro point accueil de GIVET

Mise à jour le 2023-04-07 par Ardennes Tourisme