Festival France OCR – Course à obstacles Route sous charlemont, 27 mai 2023, Givet.

Organisée par Crazy Run et Charlemont, cette course d’obstacles grand public sera une belle occasion de se divertir, tout en faisant le plein d’oxygène. Afin de satisfaire tous les publics, 4 formats de course seront proposés tout au long de la journée : Les plus rapides pourront dévoiler leur agilité et leur technique lors d’un sprint de 100m. Les enfants et ados de 7 à 15 ans pourront participer à une course dédiée sur une distance de 1 km. Et pour des moments de découvertes passionnantes, des courses de longue distance seront également au programme. Si vous cherchez une activité à faire entre collègues ou entre amis, une course de 6 km sera notamment proposée pour explorer les paysages en mode sportif. L’épreuve reine, sur 10 km, vous mènera également dans les souterrains et sur les remparts de Charlemont à votre rythme, avec ou sans chrono. Pour les athlètes, le Festival OCR a également prévu des challenges de haut niveau. Une course sur 3 km en version chrono sera notamment au programme, qui vous permettra de vous qualifier – pourquoi pas – aux championnats Europe et Monde..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Route sous charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Organized by Crazy Run and Charlemont, this obstacle course for the general public will be a great opportunity to have fun while getting a good dose of oxygen. In order to satisfy all the public, 4 race formats will be proposed throughout the day: The fastest will be able to show their agility and their technique during a 100m sprint. Children and teenagers from 7 to 15 years old will be able to participate in a dedicated race over a distance of 1 km. And for exciting moments of discovery, long distance races will also be on the program. If you are looking for an activity to do with colleagues or friends, a 6 km race will be proposed to explore the landscapes in sporty mode. The 10 km race will also take you through the underground passages and the ramparts of Charlemont at your own pace, with or without a time trial. For the athletes, the OCR Festival has also planned some high level challenges. A 3 km race with a time trial will be part of the program, which will allow you to qualify – why not – for the European and World Championships.

Organizada por Crazy Run y Charlemont, esta carrera de obstáculos para el público en general será una gran oportunidad para divertirse mientras se recibe una buena dosis de oxígeno. Para satisfacer a todos los públicos, se propondrán 4 formatos de carrera a lo largo del día: Los más rápidos podrán demostrar su agilidad y técnica durante un sprint de 100 metros. Los niños y adolescentes de 7 a 15 años podrán participar en una carrera específica sobre una distancia de 1 km. Y para vivir nuevas y emocionantes experiencias, el programa también incluye carreras de larga distancia. Si busca algo que hacer con colegas o amigos, habrá una carrera de 6 km para explorar el campo en modo deportivo. Además, la carrera de 10 km te llevará por los pasadizos subterráneos y las murallas de Charlemont a tu propio ritmo, con o sin contrarreloj. Para los atletas, el Festival OCR también ha previsto algunos desafíos de alto nivel. En el programa figurará una contrarreloj de 3 km, que le permitirá clasificarse -por qué no- para los Campeonatos de Europa y del Mundo.

Dieser von Crazy Run und Charlemont organisierte Hindernislauf für die breite Öffentlichkeit ist eine gute Gelegenheit, sich zu amüsieren und gleichzeitig Sauerstoff zu tanken. Um jedem Publikum gerecht zu werden, werden den ganzen Tag über vier verschiedene Formate angeboten: Die Schnellsten können ihre Geschicklichkeit und Technik bei einem 100-Meter-Sprint unter Beweis stellen. Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren können an einem speziellen Rennen über eine Distanz von 1 km teilnehmen. Und für spannende Momente der Entdeckung stehen auch Langstreckenläufe auf dem Programm. Wenn Sie eine Aktivität suchen, die Sie mit Kollegen oder Freunden unternehmen können, wird unter anderem ein 6-km-Lauf angeboten, bei dem Sie die Landschaft auf sportliche Weise erkunden können. Beim 10-km-Lauf können Sie in Ihrem eigenen Tempo, mit oder ohne Zeitmessung, durch die unterirdischen Gänge und über die Stadtmauern von Charlemont laufen. Für die Athleten hat das OCR-Festival auch Herausforderungen auf hohem Niveau vorgesehen. So steht unter anderem ein 3-km-Lauf mit Zeitmessung auf dem Programm, bei dem Sie sich – warum nicht – für die Europa- und Weltmeisterschaften qualifizieren können.

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme